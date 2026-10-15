Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Makeiev (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Die Schlagkraft und Abwehrfähigkeit des ukrainischen Miliärs sei stark eingeschränkt, sagte Makeiev im Deutschlandfunk. So könnten etwa anfliegende Raketen und Drohnen wegen eingeschränkter Aufklärungsinformationen erst deutlich später erkannt werden. Makeiev betonte, er hoffe, dass die USA nicht auf die Seite der Autokraten wechselten und es sich lediglich um ein Missverständnis handele. Die Unterstützung der westlichen Partner sei für die Ukraine überlebenswichtig.

Zuvor hatte der US-Unternehmer Musk die Verantwortung für eine Drosselung des Starlink-Systems zurückgewiesen. Musk erklärte, die militärische Version von Starlink, Starshield, werde von den Streitkräften und letztlich von deren Oberbefehlshaber, Präsident Trump, kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.