Musikwettbewerb

Im Hafen von Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste, wo 2027 der 71. Eurovision Song Contest stattfinden wird, weht eine Eurovision-Fahne. (Valentina Petrova /AP/dpa)

Die Europäische Rundfunkunion bestätigte mit der Veröffentlichung der Teilnehmerliste den angekündigten Boykott der Niederlande, Irlands und Islands. Die Rundfunkanstalten dieser Länder wollen so gegen die Teilnahme Israels protestieren. Den Angaben zufolge ist noch offen, ob Spanien und Slowenien teilnehmen. Beide Länder hatten den ESC in diesem Jahr boykottiert, zeigten sich zuletzt aber offen für eine Rückkehr. Ihre Entscheidung liegt noch nicht vor.

Israels Teilnahme am ESC sorgt seit mehreren Jahren für Kritik. Grund ist das militärische Vorgehen des Landes im Gazastreifen nach dem Terror-Überfall der Hamas.

Der nächste Eurovision Song Contest findet im Mai in der bulgarischen Stadt Burgas statt.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.