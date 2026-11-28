Blumen und Kerzen am Eingang der Schule in Gosen-Neu-Zittau zum Gedenken an die Opfer der Gewalttat. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke verlieh ihm posthum für herausragende Zivilcourage die Rettungsmedaille des Landes, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der Erzieher Philipp Perl hatte versucht, einer 18-jährigen Schülerin zu helfen und wurde dabei von dem Angreifer tödlich verletzt. Die Landesregierung gedachte auch der ebenfalls getöteten Schülerin. Bei dieser Tat handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Femizid. Die Schülerin soll die Ex-Freundin des 19-jährigen Täters gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.