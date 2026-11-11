Zwei Wölfe im Wald mit dichtem braunem Fell, die aufmerksam in derselben Richtung schauen (Imago / imagebroker / Raimund Linke)

Das sieht eine neue Verordnung des Umweltministeriums vor. Wenn Wölfe Weidetiere getötet haben, soll es möglich sein, in der Umgebung pro Jahr bis zu zehn Wölfe abzuschießen. Brandenburg ist nach Hessen und Niedersachsen das dritte Bundesland mit einer gesonderten Regelung für Wölfe.

Brandenburgs Umweltministerin Mittelstädt sagte, Wölfe stünden weiter unter Schutz. Wo sie aber Zäune und andere Schutzmaßnahmen für Weidetiere überwänden, sei jetzt ein schnellerer Abschuss möglich. In Brandenburg gibt es nach Ministeriumsangaben bis zu 900 Wölfe. Es ist damit nach Niedersachsen das Land mit den meisten der Raubtiere. Die Zahl der Fälle, in denen Wölfe Nutztiere gerissen hätten, sei in den vergangenen Jahren bereits deutlich zurückgegangen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.