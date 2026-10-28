Flavio Bolsonaro steigt nach seiner Ankunft am Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida, aus einem Flugzeug. (AFP /RICARDO ARDUENGO)

Er hatte sich zuvor in die USA abgesetzt. Dort sprach er in einer Erklärung von Wahlbetrug, legte aber keine Beweise dafür vor. Internationale Beobachter bewerteten die Wahl am Sonntag als fair.

Bilder mehrerer Nachrichtenagenturen zeigten heute Bolsonaros Ankunft auf einem Flughafen in der Nähe von Miami in Florida. Der 45-Jährige wird von seiner Ehefrau und seinen Töchtern begleitet. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hatte Bolsonaro die Ausreise untersagt und ihn aufgefordert, seine Pässe abzugeben. Die Justiz ermittelt gegen den Sohn des inhaftierten früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche.

Das Außenministerium in Washington hatte erklärt, es werde Visa für Bolsonaro und seine Familie ausstellen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.