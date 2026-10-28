Der 45-Jährige werde von seiner Ehefrau und seinen Töchtern begleitet. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hatte Bolsonaro die Ausreise untersagt und ihn aufgefordert, seine Pässe abzugeben. Die Justiz ermittelt gegen den Sohn des inhaftierten früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wegen des Verdachts auf Korruption und Geldwäsche.
Das Außenministerium in Washington hatte erklärt, es werde Visa für Bolsonaro und seine Familie ausstellen.
Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.