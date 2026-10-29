Nach Flucht in die USA

Brasilien: Bolsonaro erklärt sich zum "Anführer"

Der Verlierer der Präsidentschaftswahl in Brasilien, Flávio Bolsonaro, hat sich als Opfer von Wahlbetrug und politischer Verfolgung bezeichnet. Es war seine erste öffentliche Stellungnahme nach der Flucht aus seiner Heimat in die USA.