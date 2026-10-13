Schauspieler mit Zerebralparese

"Breaking Bad"-Star RJ Mitte wurde nur 34 Jahre alte. (Taylor Jewell / Invision / AP / dpa / Taylor Jewell)

Der 34-Jährige wurde Behördenangaben zufolge in Brownsville, Texas, tot aufgefunden. Zu den Ursachen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Von einem Fremdverschulden werde jedoch nicht ausgegangen. In Medienberichten ist von Suizid die Rede.

Mitte lebte mit einer Zerebralparese, einer Bewegungsstörung, die auf eine frühe Hirnschädigung zurückgeht. 2008 trat er erstmals als Sohn des Chemielehrers und späteren Drogenbosses Walter White in "Breaking Bad" auf. In einer Erklärung hieß es, ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen mit Zerebralparese habe er der Rolle Authentizität verliehen. Außerdem habe Mitte Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung geschaffen und für Inklusion sensibilisiert.

"Breaking Bad" lief zwischen 2008 und 2013 über fünf Staffeln. Sie gilt als eine der besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts.

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Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.