Amira Mohamed Ali, BSW Bundesvorsitzende, und Fabio De Masi, Parteivorsitzender BSW, geben zu einem Antrag mehrerer Gründungsmitglieder für eine schärfere Abgrenzung von der Partei ab. (dpa / Katharina Kausche)

Grünen-Bundestagsfraktionschefin Haßelmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, damit habe sich das BSW endgültig aus dem Spektrum der demokratischen Parteien hierzulande verabschiedet. Der Linke-Politiker Bartsch sagte der "Rheinischen Post", das Ende des BSW als relevante Kraft sei absehbar. Vom Internationalen Auschwitz Komitee in Berlin hieß es, es gebe keine AfD light, sondern immer nur das ganze Programm mit Hetze, Hass und Demokratie-Verachtung. Gestern hatte ein Antrag auf dem BSW-Parteitag in Dresden zu einer schärferen Abgrenzung von der AfD keine Mehrheit gefunden.

Der AfD-Politiker Brandner reagierte zurückhaltend. Er sagte der "Rheinischen Post", niemand wisse, wofür das gespaltene BSW stehe und inwieweit man sich auf solche Beschlüsse verlassen könne.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.