Das deutsche Unternehmen OHB soll den Weltraum vom Schrott befreien. (picture alliance / dpa | ESA)

Die Europäische Weltraumorganisation ESA wählte den Raumfahrtkonzern als Hauptauftragnehmer aus, wie OHB mitteilte. Der Vertrag mit einem Volumen von mehr als 102 Millionen Euro ist bereits unterschrieben.

Im All umkreisen tausende ausgediente Satelliten und Millionen Trümmerteile die Erde und erhöhen das Risiko von Kollisionen. Die ESA will mit einer Mission namens "ClearSpace-1" demonstrieren, wie ein Satellit eingefangen und aus dem Orbit entfernt werden kann. Dazu soll ein von OHB geführtes Industriekonsortium ein Raumfahrzeug entwickeln, das den ESA-Technologiesatelliten PROBA-1 nach dem Ende von dessen Mission im Jahr 2030 mit einem Greifmechanismus einfängt. Das Pilotprojekt soll den Weg ebnen für eine künftige Entfernung zahlreicher großer Weltraumschrott-Objekte aus dem Erdorbit.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.