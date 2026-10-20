Betriebsstart verschoben

Das teilte die Brennerbasistunnelgesellschaft BBT mit. Demnach soll die neue Eisenbahnroute 2034 eröffnet werden und rund 11,7 Milliarden Euro kosten. Als Grund für die Verzögerung nannte die Betreibergesellschaft hohe Anforderungen an Sicherheit und Betrieb. Dafür seien zusätzliche Bauarbeiten notwendig.
Der 64 Kilometer lange Tunnel soll Gütertransporte und Reisen über die Alpen-Route deutlich beschleunigen. Der Brennerpass ist seit vielen Jahren überlastet.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.