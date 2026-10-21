Betriebsstart verschoben

Das teilte die Tunnelgesellschaft BBT mit. Demnach wird die neue Eisenbahnroute erst 2034 eröffnet und rund 11,7 Milliarden Euro kosten. Als Grund für die Verzögerung wurden die Anforderungen an die Sicherheit und den Betrieb genannt. Dafür seien zusätzliche Arbeiten notwendig.
Der 64 Kilometer lange Tunnel soll Gütertransporte und Reisen durch die Alpen deutlich beschleunigen. Der Brennerpass ist seit vielen Jahren überlastet.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.