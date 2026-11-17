Letzte Woche war der Comedian zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden. Wie die Webseite Hollywoodreporter berichtet, fordert der Brief, den Fall Brand nicht als Einzelfall abzutun, zumal in dieser Woche noch Anschuldigungen in einem weiteren Fall bekannt wurden. Gemeint ist der Komiker David Williams, der im Verdacht steht, Minderjährige missbraucht zu haben. Zu den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen des offenen Briefes zählen Schauspieler, Regisseure und Produzenten. Vom Staat verlangen sie einen besseren Opferschutz und ausreichende Ressourcen bei der Polizei.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.