Krieg im Mittleren Osten

Großbritannien will Typhoon-Kampfjets nach Saudi-Arabien verlegen. (Archivbild) (Getty Images / MoD Crown)

Sie sollen das Land im Kampf gegen die pro-iranische Huthi-Miliz im Jemen unterstützen. Das britische Verteidigungsministerium betonte, es handele sich um eine rein defensive Mission. Die Typhoon-Kampfflugzeuge der Royal Air Force sollten den Schutz saudiarabischer Städte und Infrastruktur vor Luftangriffen unterstützen.

Saudi-Arabien wird von den Huthi fast täglich mit Raketen und Drohnen angegriffen. Auch heute fingen die saudischen Streitkräfte nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete ab, die in Richtung der Hauptstadt Riad unterwegs war.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die jemenitische Regierung im Kampf gegen die Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.