Fossile Energie

Die "Jackdaw"-Plattform in der Nordsee. (Stefano Massini/Adura/PA Wire/dpa)

Premierminister Burnham erklärte, in einer Zeit, in der viele Menschen zu kämpfen hätten, sei es richtig, vorhandene Energiereserven verantwortungsvoll und optimal zu nutzen. Das Projekt sichere zudem hunderte Arbeitsplätze.

Nach Angaben des Energieministeriums soll das Jackdaw-Gasfeld vor der Küste Schottlands noch in diesem Winter Haushalte mit Erdgas versorgen. Der Betreiber Adura geht davon aus, dass Jackdaw auf dem Höhepunkt seiner Förderung rund sechs Prozent der britischen Nordsee-Gasproduktion ausmachen kann.

Klimaaktivisten und Umweltschützer kritisierten die Entscheidung der Regierung scharf. Jede Erschließung neuer fossiler Quellen beschleunige den Klimawandel.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.