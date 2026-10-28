Großbritanniens Finanzminister John Healey (House Of Commons/Uk Parliament via PA Wire/dpaHouse Of Commons)

Finanzminister Healey kündigte im Parlament Einmalzahlungen in Höhe von umgerechnet 120 Euro für rund 20 Millionen Haushalte an. Die Kosten beliefen sich auf rund 3,1 Milliarden Euro. Zudem soll die Senkung der Kraftstoffsteuer bis kommenden Juli verlängert werden. Den Angaben zufolge will die Regierung die Entlastungen durch höhere Steuern für Banken und Glücksspielanbieter sowie auf Mieteinnahmen finanzieren. Auch sollen Mehrwertsteuerregeln für Internethändler wie Amazon oder Temu verschärft werden.

Die britische Regierung hat wegen Schulden und gestiegener Tilgungskosten für Kredite nur wenig finanzielle Möglichkeiten. Sie hat angekündigt, das Haushaltsdefizit in den nächsten Jahren abzubauen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.