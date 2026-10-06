Britischer Bestseller-Autor Jeffrey Archer ist gestorben. (Ian West / PA Wire / dpa)

Das teilte sein Verlag mit. Archers neues Buch mit dem Titel "Adam and Eve" sollte heute veröffentlicht werden. Zu seinen Werken gehören beispielsweise die Bücher "Der Aufstieg", "Imperium" und "Ein Mann von Ehre". Laut seiner Website verkaufte er weltweit mehr als 300 Millionen Romane.

Im Jahr 1985 hatte die damalige britische Premierministerin Thatcher Archer zum Vizechef der Konservativen Partei ernannt. Bereits ein Jahr später musste er jedoch wegen einer Geldzahlung an eine Prostituierte zurücktreten. 2001 wurde er wegen Meineides, Urkundenfälschung und Anstiftung zur Falschaussage zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2024 schied er aus dem House of Lords aus.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.