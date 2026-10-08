Antrittsbesuch

Burnham und Merz (dpa / AP Photo / Ebrahim Noroozi)

Der Labour-Politiker sagte, er setze sich sehr dafür ein, im Zuge eines für nächsten Monat geplanten Gipfels eine engere Zusammenarbeit zu erreichen. Burnham zeigte sich zudem offen für eine Beteiligung Deutschlands an dem Kampfjet-Projekt GCAP. Das deutsch-französische Projekt FCAS war in diesem Sommer gescheitert.

Mehr als sechs Jahre nach dem Brexit setzten Deutschland und Großbritannien einen Freundschaftsvertrag in Kraft. Bundeskanzler Merz und Burnham tauschten im Kanzleramt die Ratifizierungsurkunden aus. Der sogenannte Kensington-Vertrag soll die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik, bei der Eindämmung irregulärer Migration und der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität vertiefen.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.