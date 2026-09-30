Schwer bewaffnete Polizisten am Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien (picture alliance / PA Images / Ben Birchall)

Vieles deute darauf hin, dass die Islamische Republik etwas mit den Ereignissen am vergangenen Wochenende zu tun habe, sagte Burnham der BBC. Es gebe aber weiterhin komplexe polizeiliche Ermittlungen. Zuletzt hatte bereits US-Außenminister Rubio von der Beteiligung eines "ausländischen Akteurs" gesprochen.

In der Nacht zum Sonntag war die britische Polizei zum Luftwaffenstützpunkt Fairford im Südwesten Englands gerufen worden, nachdem in dem Gebiet verdächtige Fahrzeuge beobachtet wurden. Fünf Männer wurden wegen Terrorverdachts festgenommen, inzwischen aber gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Militärbasis wird von der US-Armee auch im Krieg gegen den Iran genutzt. Die iranische Botschaft in London hatte zuletzt Spekulationen über eine Beteiligung Teherans zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.