Burnham und Merz (dpa / AP Photo / Ebrahim Noroozi)

Er sieht unter anderem eine vertiefte Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik und bei der Eindämmung irregulärer Migration vor.

Geplant sind außerdem Reiseerleichterungen wie Visafreiheit für Klassenfahrten sowie eine direkte Bahnverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien.

"GCAP" als Alternative für FCAS-Projekt?

Burnham bot Deutschland bei seinem Antrittsbesuch zudem überraschend die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfjets an. Deutschland könne dafür in das sogenannte GCAP-Programm einsteigen, an dem schon Japan und Italien beteiligt sind. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS war in diesem Sommer gescheitert. Als wahrscheinlichste Alternative galt bisher eine Kooperation Deutschlands mit Schweden.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.