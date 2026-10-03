Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. In Charkiw wurden dabei auch Wohnhäuser zerstört. (picture alliance / AP Photo / Andrii Marienko / Andrii Marienko)

Der Beschuss habe auch die wichtige Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Der Verkehr sei eingestellt worden. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Brücke werde für Truppenbewegungen der ukrainischen Streitkräfte und den Transport militärischer Güter genutzt.

Bei weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine wurden nach Angaben der Behörden mindestens sechs Menschen getötet. In Charkiw und Umgebung starben laut Regionalgouverneur Synjehubow fünf Menschen durch Drohnen und Gleitbomben, mehr als 40 wurden verletzt. In der Region Odessa kam beim Beschuss eines Frachtschiffs ein Seemann ums Leben, teilte die ukrainische Seehafenbehörde mit.

Die Präsidentin des benachbarten Moldau, Sandu, erklärte, fünf russische Geschosse seien auf moldauischem Territorium explodiert.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.