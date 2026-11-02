Eine Person tippt auf einem Handybildschirm verschiedene Apps an. (Imago | Silas Stein)

Das bestätigte Digitalminister Wildberger der ARD. Details wollte er nicht nennen. Die Warnung des Bundesamtes basiert auf einer Meldung von Apple, wonach bestimmte Geräte mit sogenannter „Mercenary Spyware“ befallen seien könnten. Dabei handele es sich um eine spezielle Spionagesoftware, die gezielt auf bestimme Personen angesetzt wird. Ob der Hackerangriff auf die betroffenen Mobiltelefone erfolgreich war und ob Daten kopiert wurden, ist nicht bekannt. Das BSI empfahl den betroffenen Politikern, vorsorglich davon auszugehen, dass Geräte befallen sein könnten.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.