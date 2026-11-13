Das BSI warnte, ‌dass das Unternehmen bisher keine ausreichenden Software-Updates gegen die Angriffe zur Verfügung gestellt habe. (picture alliance / Bonn.digital / Marc John)

Es sollte ⁠geprüft werden, ob die ⁠betroffenen Geräte direkt über das Internet erreichbar sind, teilte das BSI mit. Falls dies der Fall sei, sollten die Geräte offline genommen und bei benötigter dauerhafter Verbindung zu anderen Standorten durch Nutzung eines VPN abgesichert werden.

Auch die US-Behörden hatten vor ‌einer anhaltenden Cyberbedrohung für industrielle Kühlsysteme gewarnt. Unbekannte Hacker hätten es auf Schwachstellen in mit dem Internet verbundenen Temperaturreglern von Kühlhäusern abgesehen. Der Warnung ging eine Reihe von Cyberattacken auf Kühlanlagen in den USA und ‌Europa voraus.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.