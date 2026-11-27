Das BSW-Logo (picture alliance / dts-Agentur / -)

Angemeldet sind 660 Delegierte, die für derzeit rund 12.000 Mitglieder stehen. Im Mittelpunkt des Treffens steht der innerparteiliche Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD. BSW-Bundesvorstandsmitglied Ernst machte seinen Verbleib in der Partei von einer klaren Abgrenzung zur AfD abhängig. Er forderte den Parteitag auf, diese unmissverständlich als politischen Gegner einzuordnen und jede über die Zustimmung zu Anträgen hinausgehende Zusammenarbeit abzulehnen. Der vom Parteivorstand vorgelegte sogenannte Kompromissvorschlag werde dieser Erwartung in keiner Weise gerecht, sagte Ernst der "Augsburger Allgemeinen". Der Vorschlag des Vorstands sieht nach Angaben der Zeitung zwar den Ausschluss einer Koalition mit der AfD und einer Tolerierung vor, lässt aber darüber hinaus eine Zusammenarbeit ausdrücklich zu.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.