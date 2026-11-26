Der bisherige Leitantrag habe einige Dinge im Unklaren gelassen, sagte BSW-Chefin Mohamed Ali dem Portal web.de. Ein Ergänzungsvorschlag des Parteivorstands solle noch einmal deutlicher herausstellen, dass die Partei keine Koalition mit der AfD eingehen werde. Ziel sei es demnach, die Bedenken vieler Mitglieder auszuräumen. Mehrere BSW-Vorstandsmitglieder äußerten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP jedoch verärgert: Es gebe keinen Kompromiss, sie seien an der Erarbeitung nicht beteiligt gewesen. Zudem sei der Vorschlag gegen ihre Stimmen im Bundesvorstand beschlossen worden. Die Kritiker bemängelten vor allem mit Blick auf Sachsen-Anhalt, dass weiterhin zu große Möglichkeiten für eine Lagerbildung mit der AfD eingeräumt würden. Dort will sich der AfD-Kandidat Siegmund in knapp zwei Wochen zur Wahl stellen. Der AfD fehlen drei Stimmen.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.