BSW-Logo auf einem Parteitag in Magdeburg (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Statt "Bündnis Sahra Wagenknecht" heißt sie nun "Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft". Das Kürzel BSW bleibt erhalten. Generalsekretär Ruhnert sagte, dieses habe sich etabliert. Es habe von Anfang an festgestanden, dass die Gründerin nur für eine Übergangszeit Teil des Namens sein würde. Die ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Wagenknecht, hatte die Partei im Jahr 2024 gegründet.

Die Umbenennung war bereits Ende des vergangenen Jahres beschlossen worden. Mit Rücksicht auf die vergangenen Landtagswahlen wurde sie aber erst jetzt umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.