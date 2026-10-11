Die BSW-Politikerin Claudia Wittig (Archiv) (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Magdeburger Landtag, Wittig, sagte, man brauche eine Rückkehr zu russischem Öl und Gas zur Rettung der deutschen Industrie. Zudem solle Deutschland wie die USA einen Diesel-Deal mit Russland abschließen. Wittig erklärte, die Preise an deutschen Tankstellen seien ein Skandal. Die Sanktionspolitik gegen Russland sei auf ganzer Linie gescheitert.

Die Landtagsfraktionen von BSW und AfD wollen am kommenden Mittwoch einen gemeinsamen Antrag zur Ukraine-Politik verabschieden. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, sich für eine Beendigung der Sanktionen gegen Russland und der finanziellen Unterstützung der Ukraine einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.