Bundesparteitag des BSW (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

BSW-Mitgründer Ernst drohte mit Austritt, sollte das BSW die AfD nicht klar als politischen Gegner benennen und jede schriftliche Vereinbarung ausschließen. BSW-Gründerin Wagenknecht warnte vor einem Zerwürfnis. Hintergrund ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Das BSW will zwar keine Koalition und den AfD-Politiker Siegmund auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Es stimmte aber schon mehrfach mit der AfD und führt Gespräche über Inhalte, die eine AfD-geführte Minderheitsregierung umsetzen müsste. In dem Leitantrag des Parteivorstands wird die Brandmauer zur AfD für gescheitert erklärt.

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Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.