Die BSW-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi bei der Abstimmung auf dem Parteitag. (dpa / Katharina Kausche)

Der Bundesvorsitzende De Masi und die Parteigründerin Wagenknecht hatten dagegen vor der Abstimmung für den sogenannten "Magdeburger Weg" geworben. Damit ist der Kurs des BSW in Sachsen-Anhalt gemeint, das in Sachfragen mit der AfD zusammenarbeitet, eine engere Kooperation aber ausschließt. De Masi sagte, wenn das BSW inhaltliche Debatten führen wolle, um die Unzufriedenheit im Land abzubauen, dann müsse man auch mit dieser Partei parlamentarische Absprachen führen.

Der BSW-Mitbegründer Ernst - einer der Antragssteller des vom Parteitag zurückgewiesenen Vorstoßes - hatte zuvor mit dem Rückzug aus der Partei gedroht, sollte diese sich nicht deutlich von der AfD abgrenzen. Ernst sagte im Deutschlandfunk, allein bei dem Gedanken, die "größtenteils völkische und ausländerfeindliche" AfD an die Macht zu bringen, stellten sich ihm die Haare auf.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.