Die BSW-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi bei der Abstimmung auf dem Parteitag. (dpa / Katharina Kausche)

Der Ko-Bundesvorsitzende De Masi und die Parteigründerin Wagenknecht hatten dagegen vor der Abstimmung für den sogenannten "Magdeburger Weg" geworben. Damit ist der Kurs des BSW in Sachsen-Anhalt gemeint, das in Sachfragen mit der AfD zusammenarbeitet, eine engere Kooperation aber ausschließt. De Masi sagte, wenn das BSW in inhaltliche Debatten kommen wolle, um die Unzufriedenheit im Land abzubauen, dann müsse man auch mit dieser Partei parlamentarische Absprachen führen.

Nach dem Parteitagsvotum gaben 30 Mitglieder ihren Austritt bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, der Gründungskonsens des BSW habe darin bestanden, eine soziale und friedenspolitische Alternative auch gegen die AfD aufzubauen. Fast die Hälfte der Unterzeichner kommt aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete Rudolph erklärte seinen Austritt.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.