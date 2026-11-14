Die BSW in Sachsen-Anhalt stellt sich personell neu aus. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Künftig soll es statt einer Doppelspitze einen Landesvorsitzenden geben. Der bisherige Co-Landeschef Schulze will sich künftig auf den Fraktionsvorsitz konzentrieren. Schulze sagte in Magdeburg, das BSW brauche eine Führung, die sich ganz auf die inhaltliche und strategische Arbeit sowie den Aufbau der Partei konzentriere. Er fügte hinzu, das BSW sei bereit, mit allen Parteien, die im Landtag vertreten seien, konstruktiv umzugehen und zusammenzuarbeiten. Es gebe keine Brandmauer im Kopf.

Die Partei hatte bei der Wahl im September mit 5,3 Prozent den Einzug in den Landtag geschafft. Den fünf Abgeordneten des BSW kommt damit eine entscheidende Rolle zu. Die AfD hat als stärkste Kraft 39 Abgeordnete und damit genauso viele wie CDU,SPD, Linke und Grüne zusammen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.