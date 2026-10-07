Die Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt am Main (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Sie wurde am Abend von Kulturstaatsminister Weimer und dem Kulturminister des Gastlandes Tschechien, Klempíř, eröffnet. Weimer warb in seiner Eröffnungsrede für eine stärkere Regulierung großer Internetplattformen. Extreme Positionen würden gestärkt, abwägende Positionen systematisch geschwächt.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und 120 Verlage hatten zum Auftakt der Messe zu einer stärkeren Regulierung von Künstlicher Intelligenz aufgerufen. Sie verlangten wirksame Instrumente zur Durchsetzung des Urheberrechts.

Die 78. Buchmesse ist ab heute für das Fachpublikum zugänglich, von Freitag an öffnet sie auch für die Allgemeinheit.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.