Tiemo Reimann (r.) Sprecher des neu gegründeten Vereins "Bündnis für eine unabhängige Fachprüfstelle für Jugendämter", und Mitinitiator Ludwig Salgo unterzeichnen am Ende einer Pressekonferenz das Papier zur Gründung des Vereins. (dpa / Soeren Stache)

Die Ämter träfen Entscheidungen, die das Leben von Kindern und Familien ein Leben lang prägen könnten, sagte Bündnissprecher Reimann bei der Vorstellung der Initiative im Brandenburger Landtag. Ein Kind könne sich das Jugendamt, das für seinen Schutz verantwortlich ist, nicht aussuchen, führte der SPD-Kommunalpolitiker aus. Kinder müssten darauf vertrauen können, dass ihnen jemand zuhöre und dass Hilfe rechtzeitig komme. Bisher schreibe das Bundesrecht keine regelmäßige Prüfung von außen vor. Die mehr als 500 Jugendämter in Deutschland prüften in der Regel für sich, ob fachliche Standards eingehalten würden.

Das Bündnis besteht aus Akteuren aus Kommunalpolitik, Wissenschaft, Wohlfahrtsverbänden und Betroffeneninitiativen. Es will zunächst mit Bund, Ländern und Kommunen sprechen, welche Befugnisse eine unabhängige Stelle brauche und wer sie finanzieren könne.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.