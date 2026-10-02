Bis Sonntag sind in der Hansestadt mehr als 700 Veranstaltungen geplant - darunter kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Rund 400.000 Besucher werden erwartet. Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto "Viele Stärken – Ein Land". Zum offiziellen Festakt morgen werden auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Merz und Bundestagspräsidentin Klöckner vor Ort sein. Die zentrale Einheitsfeier wird immer von dem Bundesland ausgerichtet, das den Bundesratsvorsitz hat.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.