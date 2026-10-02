Bremen
Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit beginnt

Mit der Eröffnung des Bürgerfestes beginnen am Nachmittag in Bremen die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit.

    Der Bremer Marktplatz mit Rathaus und Bürgerschaft
    In Bremen laufen die Vorbereitungen für den Tag der Deutschen Einheit, der in diesem Jahr mit einem Bürgerfest in der Hansestadt gefeiert wird. (picture alliance / dpa / Focke Strangmann)
    Bis Sonntag sind in der Hansestadt mehr als 700 Veranstaltungen geplant - darunter kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Rund 400.000 Besucher werden erwartet. Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto "Viele Stärken – Ein Land". Zum offiziellen Festakt morgen werden auch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Merz und Bundestagspräsidentin Klöckner vor Ort sein. Die zentrale Einheitsfeier wird immer von dem Bundesland ausgerichtet, das den Bundesratsvorsitz hat.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.