Amtierender Bundesratsvorsitzender: Andreas Bovenschulte (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Bis Sonntag sind in der Hansestadt mehr als 700 Veranstaltungen geplant - darunter kostenlose Konzerte, Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Rund 400.000 Besucher werden erwartet. Zum offiziellen Festakt morgen wird die deutsche Staatsspitze erwartet. Die zentrale Einheitsfeier wird immer von dem Bundesland ausgerichtet, das gerade die Präsidentschaft im Bundesrat hat.

Bremens Bürgermeister Bovenschulte sagte im ZDF, Deutschland sei nicht in Ost und West gespalten, sondern in der Frage, wie man zum Grundgesetz stehe. Es gebe Menschen, die statt einer vielfältigen Republik eine homogene Volksgemeinschaft wollten. Das sei die wirkliche Auseinandersetzung um die Seele des Landes, sagte der SPD-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.