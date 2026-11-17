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Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden bei den Attacken die Nord- und die Südbrücke über den Fluss Dnipro getroffen. In Kiew sei die Luftabwehr im Einsatz. Anwohner berichteten von mehreren Explosionen.

Vor der bulgarischen Schwarzmeerküste kenterte unterdessen ein Frachter nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Die zwölf Besatzungsmitglieder wurden gerettet und blieben nach Behördenangaben weitgehend unverletzt. Laut der Crew wurde das Schiff von zwei Seedrohnen getroffen. Im Schwarzen Meer kommt es seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder zu Attacken auf Handelsschiffe. Dort verläuft eine für den ukrainischen Export wichtige Handelsroute. Wer für den jüngsten Vorfall verantwortlich ist, ist bislang unklar.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.