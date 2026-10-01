Verschwendung

Präsentiert werden 100 Fälle, in denen Bund, Länder und Kommunen aus Sicht des Verbands Steuergelder verschwenden.
Im Mittelpunkt stehen diesmal staatliche Förderprogramme. Kritisiert wird unter anderem, dass dabei oft Fördertöpfe und Fristen eine größere Rolle spielen als Bedarf und Nutzen. Teilweise würden Mittel nur deshalb ausgegeben, weil sie sonst verfielen. Außerdem bemängelt der Bund der Steuerzahler aufwändige Verfahren und mangelnde Transparenz.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.