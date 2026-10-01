Verschwendung
Bund der Steuerzahler stellt neues "Schwarzbuch" vor

Der Bund der Steuerzahler stellt in Berlin sein neues "Schwarzbuch" vor.

    Das Logo des Bundes der Steuerzahler, ein blauer Kreis mit einem Pfeil, daneben der Schriftzug.
    Der Bund der Steuerzahler stellt sein neues "Schwarzbuch" vor. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)
    Präsentiert werden 100 Fälle, in denen Bund, Länder und Kommunen aus Sicht des Verbands Steuergelder verschwenden.
    Im Mittelpunkt stehen diesmal staatliche Förderprogramme. Kritisiert wird unter anderem, dass dabei oft Fördertöpfe und Fristen eine größere Rolle spielen als Bedarf und Nutzen. Teilweise würden Mittel nur deshalb ausgegeben, weil sie sonst verfielen. Außerdem bemängelt der Bund der Steuerzahler aufwändige Verfahren und mangelnde Transparenz.
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.