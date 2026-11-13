Ukraine-Winterhilfe

Das teilten das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Zuvor hatte der Haushaltausschuss des Bundestags zugestimmt. Außenminister Wadephul betonte, man unterstütze Familien in Not. Mit dem zusätzlichen Geld könne der überlebensnotwendige Zugang zu Wärme und Trinkwasser gesichert sowie die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden.
Entwicklungsministerin Alabali Radovan beklagte gezielte Angriffe Russland auf die Stromversorgung in der Ukraine. Als ersten Schritt in Richtung Frieden forderte die SPD-Politikerin einen - so wörtlich - "Energiewaffenstillstand".
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.