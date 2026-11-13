Ukraine-Winterhilfe
Bund gibt weitere 200 Millionen Euro für Ukraine frei

Die Ukraine soll von Deutschland zusätzlich 200 Millionen Euro für die Winterhilfe erhalten.

    Elektriker reparieren Stromleitungen mitten im Schneefall in der Ukraine.
    Die Ukraine soll von Deutschland 200 Millionen Euro Winterhilfe erhalten (Archivbild). (Imago / Ukrinform / Dmytro Smolienko)
    Das teilten das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Zuvor hatte der Haushaltausschuss des Bundestags zugestimmt. Außenminister Wadephul betonte, man unterstütze Familien in Not. Mit dem zusätzlichen Geld könne der überlebensnotwendige Zugang zu Wärme und Trinkwasser gesichert sowie die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden.
    Entwicklungsministerin Alabali Radovan beklagte gezielte Angriffe Russland auf die Stromversorgung in der Ukraine. Als ersten Schritt in Richtung Frieden forderte die SPD-Politikerin einen - so wörtlich - "Energiewaffenstillstand".
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.