Hitzeschutzplan

Philipp Amthor (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Sozialdemokratische Bundesminister hatten zuvor mehrere Maßnahmen wie einen nationalen Hitze-Aktionsplan vorgelegt. Die SPD fordert zudem, die Klimanpassung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern.

Amthor erklärte dazu, vor einer Verfassungsänderung sollte eine Diskussion über die Nutzung schon bestehender Handlungsmöglichkeiten stehen. Aus finanzieller Sicht etwa seien durch das Sondervermögen für Klimaneutralität schon viele Mittel bereitgestellt worden.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Limbacher sagte im Deutschlandfunk auf die Frage nach der Finanzierung, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit hänge auf lange Sicht von Klimaanpassungsmaßnahmen ab, daher müsse man Prioritäten setzen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.