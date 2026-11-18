Bundesbildungsministerin Karin Prien, CDU (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

Familienministerin Prien will die Maßnahmen am Mittag vorstellen. Sie sollen Erwachsene dafür sensibilisieren, welchen Gefahren junge Menschen ausgesetzt sind und wie Vorfälle gemeldet oder angezeigt werden können. Zudem werden Beratungsangebote sichtbar gemacht. Die Aktionen sind Teil der 2022 gestarteten Initiative "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" Darüber hinaus will die CDU-Politikerin zusammen mit der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Claus, aktuelle Zahlen zum Ausmaß der Verbrechen vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.