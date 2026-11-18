Bundesbildungsministerin Karin Prien, CDU (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

Sie soll Erwachsene dafür sensibilisieren, welchen Gefahren junge Menschen ausgesetzt sind und wie Vorfälle gemeldet oder angezeigt werden können. Zudem werden Beratungsangebote sichtbar gemacht. Bundesfamilienministerin Prien erklärte, man wolle Eltern Orientierung geben, damit sie diese Warnsignale erkennen und ihre Kinder unterstützen könnten.

Nach Angaben des Familienministeriums hat ein Drittel der 16- bis 18-Jährigen schon einmal sexuelle Belästigung, Übergriffe oder Gewalt im Internet erlebt.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.