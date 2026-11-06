Nach CAS-Urteil

Ob Russlands Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Deutschland teilnehmen wird, ist auch nach dem CAS-Urteil umstritten. Hier ein Archivbild der Mannschaft aus dem Jahr 2022. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Savostyanov)

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, man suche nach Möglichkeiten, dass das Turnier ungeachtet des umstrittenen Urteils des Internationalen Sportgerichtshofes CAS doch noch stattfinden könne. Dieser hatte Ende Oktober entschieden, dass russische Nationalmannschaften wieder an internationalen Eishockey-Wettbewerben teilnehmen dürfen. Das gilt unter anderem für die Weltmeisterschaft in Deutschland, die im Mai 2027 ausgetragen wird.

Andere Nationen hatten daraufhin mit einem Boykott gedroht, Sponsoren wollten ihr Engagement einstellen. Der Deutsche Eishockey Bund hatte in den Raum gestellt, die WM zurückzugeben.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.