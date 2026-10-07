Sicherheitsbedenken

Bund untersagt Verkauf von Logistikfirma durch Chinesen (Marcus Brandt / dpa)

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums teilte nach einer Kabinettssitzung mit, der Erwerb hätte Abhängigkeiten vertieft und die Resilienz von Lieferketten Deutschlands und der Europäischen Union gefährdet. Das Bundeskartellamt hatte vor einiger Zeit entschieden, dass Cosco aus Wettbewerbssicht 80 Prozent der Zippel-Anteile übernehmen dürfe. Später wurde aber bekannt, dass der Verfassungsschutz Bedenken gegen die Übernahme hat.

Zippel transportiert Waren, die unter anderem an den Seehäfen Hamburg und Bremerhaven ankommen. Die Reederei Cosco gehört zu den größten der Welt. Die Chinesen sind mit fast 25 Prozent am Hamburger Containerterminal Tollerort beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.