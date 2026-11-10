Hohe Nachfrage

Der Bund will die E-Auto-Kaufprämie für 2027 offenbar deutlich aufstocken. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das geht aus der Bereinigungsvorlage des Bundesfinanzministeriums für die abschließenden Haushaltsberatungen hervor. Ursprünglich waren für das kommende Jahr, 803 Millionen Euro vorgesehen. Nun werden für die sozial gestaffelte Kaufprämie 1,72 Milliarden Euro veranschlagt - mehr als doppelt so viel. Begründet ⁠wird die Aufstockung mit einer deutlich höheren ⁠Nachfrage als ursprünglich erwartet. Finanziert werden sollen die zusätzlichen Ausgaben aus dem Klima- ​und Transformationsfonds.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.