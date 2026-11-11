Hohe Nachfrage

Der Bund will die E-Auto-Kaufprämie für 2027 offenbar deutlich aufstocken. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Ursprünglich waren für das kommende Jahr 803 Millionen Euro vorgesehen. Nun werden für die sozial gestaffelte Kaufprämie 1,72 Milliarden Euro veranschlagt - mehr als doppelt so viel. Begründet ⁠wird die Aufstockung mit einer deutlich höheren ⁠Nachfrage als erwartet. "Die E-Auto-Förderung entwickelt ‌sich deutlich dynamischer als bei ihrer Konzeption und der ursprünglichen Bedarfsplanung unterstellt", heißt es in der Vorlage. Finanziert werden sollen die zusätzlichen Ausgaben aus dem Klima- ​und Transformationsfonds. Weitere Mittel über das bisher vorgesehene Gesamtvolumen der ‌Förderung hinaus sind damit nicht geplant.

Anhaltend starke Nachfrage nach Elektroautos

Die starke Nachfrage nach Elektroautos hat sich erneut fortgesetzt. Im Oktober lagen sie bei den Neuzulassungen in Deutschland mit Abstand auf Platz eins. Rund 94.000 E-Autos wurden im vergangenen Monat neu zugelassen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg mit. Das seien rund 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung sind laut Experten die E-Auto-Prämie sowie die hohen Spritpreise.

Wer kann die Prämie beantragen?

Die Kaufprämie soll insbesondere Haushalten mit geringeren und mittleren Einkommen den Umstieg auf ein Elektroauto erleichtern. Die Förderung gilt für in Deutschland zugelassene Neufahrzeuge. Sie ist für Privatpersonen möglich, deren zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen höchstens 80.000 Euro beträgt. Pro minderjähriges Kinder erhöht sich die Einkommensgrenze um jeweils 5.000 Euro (maximal zwei Kinder). Die Höhe der Prämie ist sozial gestaffelt und kann für den Kauf eines reinen Elektroauatos maximal 6.000 Euro betragen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.