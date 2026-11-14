Militärische Bedeutung

Urenco gehört zu den vier großen Uran-Anreicherern der Welt und betreibt im westfälischen ⁠Gronau auch einen deutschen Standort. (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Der Bund will demnach die Anteile von Eon und RWE erwerben. Die beiden Energieversorger halten zusammen ein Drittel an Urenco, jeweils ein weiteres Drittel gehört Großbritannien und den Niederlanden. Der Konzern mit Sitz in England soll den Berichten zufolge angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren. Das bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Unternehmen würde so stärker im militärischen Nuklear-Bereich aktiv.

Im Bundeshaushalt für das kommende Jahr sind vier Milliarden Euro für Ausgaben im Bereich der Energiewirtschaft vorgesehen, ohne dass offiziell bekannt ist, wofür das Geld genau gedacht ist. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich nicht zu den Berichten äußern.

Deutschland ist keine Atommacht und strebt dies auch nicht an. Die Bundesrepublik vertraut jedoch auf die atomare Abschreckung durch Frankreich und Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.