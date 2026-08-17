UV-Sonnenschirme halten einen Teil der ultravioletten Strahlung ab. (Getty Images / NurPhoto / Jaap Arriens)

Weniger Wolken über Europa

Ein Grund für die Entwicklung ist nach Einschätzung der Forscher eine Abnahme der Bewölkung über Europa. Das Bundesamt macht dafür unter anderem den Klimawandel verantwortlich. Veränderungen der Ozonschicht spielten dagegen eine untergeordnete Rolle.

Satelliten und Bodenstationen

Die Studie kombinierte Messungen von Bodenstationen mit satellitengestützten Daten. Beteiligt war ein europäisches Klimadatenzentrum, das der Deutsche Wetterdienst betreibt. Damit lassen sich örtliche Trends dem Bundesamt zufolge auf größere Regionen übertragen.

Schädigung von Haut und Augen

Nach Angaben des Bundesamtes ist UV-Strahlung die Hauptursache für Hautkrebs und kann auch die Augen schädigen. Hautkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.