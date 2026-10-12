Konferenz in Berlin

Präsident Selen sagte auf einer Fachkonferenz des Bundesamtes in Berlin, das aggressive Vorgehen Russlands richte sich gegen die europäische Sicherheitsordnung. Moskau setze gezielt darauf, Zitat, "uns zu schwächen, zu verunsichern und zu spalten". Dies sei keine vorübergehende Entwicklung, sondern ein langfristig angelegter hybrider Angriff. Erst vergangene Woche hatten die Spitzen aller drei deutschen Geheimdienste mit Nachdruck vor der Gefahr eines gewaltsamen Konflikts mit Russland gewarnt.
Das Symposium beim Bundesamt für Verfassungsschutz findet jedes Jahr statt. Eingeladen sind Experten aus Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.