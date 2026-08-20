Sicherheit

Wie es in einer Aufklärungsbroschüre der Behörde heißt, würden Exilanten von ausländischen Geheimdiensten bedroht oder erpresst. Demnach ist diese Form der Repression kein Randphänomen mehr. Ziel sei es, dass Menschen, die ihr Herkunftsland verließen, der Macht des Regimes nicht entkämen. Der Verfassungsschutz nennt als Urheber beispielsweise China, Russland und den Iran. So übe das Regime in Teheran Druck etwa auf Oppositionelle, Journalisten und Frauenrechtler aus, heißt es. Betroffene können sich per E-Mail oder telefonischbeim Verfassungsschutz melden.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.