Das Bundesarbeitsgericht hat den Gleichbehandlungsgrundsatz bei Mindestlohnempfängern bekräftigt. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Geklagt hatte eine Servicekraft aus Sachsen, die den Mindestlohn erhielt. Ihr Arbeitgeber zahlte seinen Voll- und Teilzeitbeschäftigten über zwei Jahre lang freiwillig eine steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die vollzeitbeschäftigte Klägerin erhielt dagegen nur eine Einmalzahlung - mit der Begründung, der gesetzliche Mindestlohn sei angehoben worden. Damit stehe ihr mehr Geld zur Verfügung als zuvor.

Laut dem Gericht verstieß der Arbeitgeber damit gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.

(Az.: 10 AZR 62/26)

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.